GoLand 2020.1 est disponible avec une variété de mises à jour pour la prise en charge des modules Go, De nouvelles fonctionnalités d'édition de code, ainsi qu'une famille de complétions de code 0PARTAGES 3 0 Quatre mois après la publication de la dernière mise à jour majeure de GoLand - et la toute dernière sortie de 2019 -, JetBrains a annoncé jeudi dernier la disponibilité de la version 2020.1 de son EDI basé sur sa plateforme IntelliJ qui vise à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go. La première mise à jour majeure de l’année 2020 de GoLand ajoute une variété de mises à jour pour la prise en charge des modules Go, ainsi que des fonctions d'édition de code qui ne nécessitent que peu ou pas d'interaction de la part de l'utilisateur et une famille de complétion de code élargie.



GoLand 2020.1 apporte également de nouvelles inspections de code, des corrections rapides et d'autres améliorations, comme le nouveau mode LightEdit, qui vous permet d'ouvrir un fichier dans l'éditeur de texte sans créer ou charger un projet. L’éditeur de logiciels pour développeurs a aussi annoncé des vérifications intelligentes de l'orthographe et de la grammaire, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour le développement Web et le travail avec des bases de données.



Vous aurez, ci-dessous, plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez aussi télécharger dès maintenant Apprendre dans l'éditeur. Le tutoriel ne couvre pas toutes les fonctionnalités introduites dans la version, vous pouvez la compléter, lit-on dans l’article de Bog.



Autre chose avant d’en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités, JetBrains fournit plus de versions avec JBR8, il n'y a donc pas de correctifs de la version 2019.3.x à la version 2020.1. Si vous avez un EDI avec JBR8, vous verrez une notification de mise à jour avec les boutons Update et Restart, mais si vous essayez de les utiliser, vous obtiendrez une erreur 403. « Nous vous recommandons de télécharger la nouvelle version de l'EDI avec JBR11 à partir du site Web », lit-on. Passons maintenant aux nouveautés dans GoLand 2020.1.



Améliorations des modules Go



L’équipe GoLand a étendu le support des modules Go de différentes manières. Les variables d'environnement GOPROXY, GOPRIVATE, GOSUMDB, GONOPROXY et GONOSUMB de Go 1.13 sont désormais prises en charge. Vous pouvez configurer leurs valeurs par défaut à l'aide du modèle de projet Go Modules. Il suffit de cliquer sur l'icône Naviguer dans le champ Environnement pour ouvrir la nouvelle boîte de dialogue des variables d'environnement.





Vous pouvez maintenant :



Configurer les valeurs par défaut des variables d'environnement à l'aide d'une nouvelle boîte de dialogue.

Profiter de la complétion de code, des refactorings et des fonctions de navigation dans le fichier go.mod.

Récupérer les dépendances manquantes et supprimez celles qui ne sont pas utilisées à la volée.

Appeler Find Usages dans Project View pour explorer où le chemin d'accès à un répertoire particulier est utilisé dans le fichier go.mod.

dans pour explorer où le chemin d'accès à un répertoire particulier est utilisé dans le fichier go.mod. Recevoir des notifications pour vous aider à éviter les commits des remplacements par des chemins locaux.

Fonctions de complétion de code que vous n'avez pas besoin d'apprendre à utiliser



La complétion de code pour go, module, require, replace, exclude des mots-clés, les noms des dépendances et les remplacements par des chemins locaux est disponible pour le fichier go.mod.





Dorénavant tout ce qui suit est possible dans GoLand :



GoLand 2020.1 suggérera if err != nil { ... } pour compléter un schéma de traitement des erreurs. Il suffit de taper "if" dans la fonction.

pour compléter un schéma de traitement des erreurs. Il suffit de taper "if" dans la fonction. Définissez plus rapidement les types de structure et d'interface en tapant simplement le mot-clé "type" ou "struct" et "interface".

L'action Fill Fields ajoute des espaces après les deux-points lorsque les règles de formatage l'exigent, et elle ajoute une virgule à la fin de l'énoncé dans les déclarations des littérales composites.

Lorsque vous travaillez avec des cartes, la complétion de code déplace le curseur derrière la parenthèse fermante après avoir complété un type de clé.

Pour le type de retour de la fonction, la complétion fournit des suggestions pour les variables locales et les valeurs zéro qui seront appropriées pour le type de valeur de retour correspondant.

Complétion de code intelligente (⌥⇧Space ou Ctrl+Shift+Space)



Maintenant, Smart Code Completion suggère également :



Un pointeur vers l'initialisateur de la structure.

Les types compatibles dans les assertions et les cas de changement de type en premier.

Le type de la variable assignée dans les assertions de type.

Une liste de pointeurs possibles dans l'expression.





Completion de code de base (⌃Space ou Ctrl+Space)



L'achèvement du code de base vous suggère également :



La complétion pour les commentaires, qui suggère des noms pour les déclarations de paquets courants et des noms de paramètres pour les fonctions et les méthodes.

La complétion pour les littéraux et les conversions.

Ce qui facilite grandement la rédaction de la documentation.





Édition du code



GoLand 2020.1 ajoutera automatiquement des parenthèses autour des types de retour après la virgule lors de l'écriture de la signature d'une fonction de retour à valeurs multiples. De plus, selon JetBrains, la prochaine version échappera automatiquement aux guillemets lorsque vous collez du texte dans une chaîne littérale.



Support de Go 1.14



Go 1.14 a ajouté la possibilité d'intégrer des interfaces qui se chevauchent, et GoLand a fait de même. Lorsque vous décrivez différents aspects d'un type utilisant des interfaces qui se chevauchent, GoLand ne signalera pas les méthodes dupliquées comme des erreurs.



Le Vendoring mode est automatiquement activé dans Go 1.14 si la racine du module contient un répertoire vendor. Pour GoLand 2020.1, l’équipe JetBrains a décidé d'implémenter un comportement similaire pour les versions Go 1.13 et antérieures. Ainsi, l'EDI résoudra automatiquement les importations dans le répertoire vendor/ si celui-ci est présent dans le module.





Mise à jour du Débogueur



Dans GoLand 2020.1, vous pouvez facilement distinguer les Goroutines lors du débogage ou de l'analyse de la décharge du noyau grâce à la prise en charge des étiquettes du profileur. Vous pouvez également utiliser des macros comme paramètres pour exécuter ou déboguer votre application dans la boîte de dialogue Run/Debug Configurations et stocker le fichier de configuration dans le projet pour le partager avec vos coéquipiers, d’après l’article de blog de JetBrains.





Corrections rapides



JetBrains a ajouté de nouvelles corrections rapides. Vous pouvez dorénavant :



Changer un appel non formaté en un appel formaté en un rien de temps en appuyant sur Alt+Enter .

. Create variable pour une correction rapide affiche maintenant une indication de type attendue pour faciliter la saisie de la bonne valeur.



Inspections de code



De nouvelles inspections de codes sont arrivées dans l'éditeur :



Une nouvelle inspection de code vous met en garde contre les appels invalides de méthodes de pointage sur des récepteurs non pointeurs et propose une solution rapide.

L'inspection de code Invalid conversions of uintptr to unsafe.Pointer vous met en garde contre les utilisations incorrectes de uintptr et unsafe.Pointer pour convertir des entiers en pointeurs.

vous met en garde contre les utilisations incorrectes de et pour convertir des entiers en pointeurs. L'inspection Unmarshal is called with incorrect argument analyse les appels à json.Unmarshal et les fonctions similaires des packages encoding/json, encoding/xml et encoding/gob .

analyse les appels à et les fonctions similaires des packages et . L’inspection de code Locks mistakenly passed by value vous permet d'éviter de copier accidentellement une valeur qui contient un verrou.





Mises à jour des bases de données



Dans GoLand 2020.1, pendant que vous travaillez avec des bases de données, vous pouvez :



Exécuter des fichiers de script et des extraits de code en utilisant les configurations Run.

Voir les résultats dans l'éditeur de code. Cette option est désactivée par défaut. Pour l'activer, allez dans Paramètres/Préférences | Base de données | Général | Afficher les résultats dans l'éditeur .

. Créer une configuration du tunnel SSH et l’utiliser dans de nombreuses sources de données ou même dans des projets.

Exporter les données vers un fichier Excel.

Choisir votre format de données préféré dans la liste déroulante de l'extracteur.





Beaucoup d’autres améliorations ont été apportées dans la dernière mise à jour majeure de GoLand. Pour plus d’information, rendez-vous sur la page "Nouveautés" de JetBrains.



Téléchargez GoLand 2020.1



Sources : Nouveautés JetBrains



Et vous ?



Que pensez-vous de GoLand 2020.1 ?



Lire aussi



GoLand 2019.2 est disponible avec un débogueur plus rapide, et prend en charge la version 1.13 de Go

GoLand 2019.1 disponible, l'EDI de JetBrains pour le développement en Go, s'enrichit de nouveaux outils de profilage et améliore le débogage et plus

GoLand 2019.3 est disponible, cette version de l'EDI de JetBrains offre de meilleures performances et améliore la prise en charge de ses modules Go

WebStorm 2019.3 est disponible avec un démarrage plus rapide, une prise en charge plus avancée de Vue.js, et une complétion de code plus intelligente pour JavaScript Quatre mois après la publication de la dernière mise à jour majeure de GoLand - et la toute dernière sortie de 2019 -, JetBrains a annoncé jeudi dernier la disponibilité de la version 2020.1 de son EDI basé sur sa plateforme IntelliJ qui vise à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go. La première mise à jour majeure de l’année 2020 de GoLand ajoute une variété de mises à jour pour la prise en charge des modules Go, ainsi que des fonctions d'édition de code qui ne nécessitent que peu ou pas d'interaction de la part de l'utilisateur et une famille de complétion de code élargie.GoLand 2020.1 apporte également de nouvelles inspections de code, des corrections rapides et d'autres améliorations, comme le nouveau mode LightEdit, qui vous permet d'ouvrir un fichier dans l'éditeur de texte sans créer ou charger un projet. L’éditeur de logiciels pour développeurs a aussi annoncé des vérifications intelligentes de l'orthographe et de la grammaire, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour le développement Web et le travail avec des bases de données.Vous aurez, ci-dessous, plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez aussi télécharger dès maintenant GoLand 2020.1 pour vous faire votre propre idée des nouveautés introduites dans l’environnement de développement. JetBrains vous fournit également le tutoriel à l'intérieur de l'EDI. Vous trouvez les fonctionnalités du tutoriel GoLand 2020.1 au-dessus de la liste de vos projets sur l'écran de bienvenue, ou cliquez sur l'onglet. Le tutoriel ne couvre pas toutes les fonctionnalités introduites dans la version, vous pouvez la compléter, lit-on dans l’article de Bog.Autre chose avant d’en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités, JetBrains fournit plus de versions avec JBR8, il n'y a donc pas de correctifs de la version 2019.3.x à la version 2020.1. Si vous avez un EDI avec JBR8, vous verrez une notification de mise à jour avec les boutons Update et Restart, mais si vous essayez de les utiliser, vous obtiendrez une erreur 403. « Nous vous recommandons de télécharger la nouvelle version de l'EDI avec JBR11 à partir du site Web », lit-on. Passons maintenant aux nouveautés dans GoLand 2020.1.L’équipe GoLand a étendu le support des modules Go de différentes manières. Les variables d'environnement GOPROXY, GOPRIVATE, GOSUMDB, GONOPROXY et GONOSUMB de Go 1.13 sont désormais prises en charge. Vous pouvez configurer leurs valeurs par défaut à l'aide du modèle de projet Go Modules. Il suffit de cliquer sur l'icônedans le champ Environnement pour ouvrir la nouvelle boîte de dialogue des variables d'environnement.Vous pouvez maintenant :La complétion de code pourdes mots-clés, les noms des dépendances et les remplacements par des chemins locaux est disponible pour le fichier go.mod.Dorénavant tout ce qui suit est possible dans GoLand :Maintenant, Smart Code Completion suggère également :L'achèvement du code de base vous suggère également :Ce qui facilite grandement la rédaction de la documentation.GoLand 2020.1 ajoutera automatiquement des parenthèses autour des types de retour après la virgule lors de l'écriture de la signature d'une fonction de retour à valeurs multiples. De plus, selon JetBrains, la prochaine version échappera automatiquement aux guillemets lorsque vous collez du texte dans une chaîne littérale.Go 1.14 a ajouté la possibilité d'intégrer des interfaces qui se chevauchent, et GoLand a fait de même. Lorsque vous décrivez différents aspects d'un type utilisant des interfaces qui se chevauchent, GoLand ne signalera pas les méthodes dupliquées comme des erreurs.Le Vendoring mode est automatiquement activé dans Go 1.14 si la racine du module contient un répertoire vendor. Pour GoLand 2020.1, l’équipe JetBrains a décidé d'implémenter un comportement similaire pour les versions Go 1.13 et antérieures. Ainsi, l'EDI résoudra automatiquement les importations dans le répertoire vendor/ si celui-ci est présent dans le module.Dans GoLand 2020.1, vous pouvez facilement distinguer les Goroutines lors du débogage ou de l'analyse de la décharge du noyau grâce à la prise en charge des étiquettes du profileur. Vous pouvez également utiliser des macros comme paramètres pour exécuter ou déboguer votre application dans la boîte de dialogue Run/Debug Configurations et stocker le fichier de configuration dans le projet pour le partager avec vos coéquipiers, d’après l’article de blog de JetBrains.JetBrains a ajouté de nouvelles corrections rapides. Vous pouvez dorénavant :De nouvelles inspections de codes sont arrivées dans l'éditeur :Dans GoLand 2020.1, pendant que vous travaillez avec des bases de données, vous pouvez :Beaucoup d’autres améliorations ont été apportées dans la dernière mise à jour majeure de GoLand. Pour plus d’information, rendez-vous sur la page "Nouveautés" de JetBrains.Sources : Blog JetBrains Que pensez-vous de GoLand 2020.1 ?