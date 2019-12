GoLand 2019.3 est disponible Cette version de l'EDI de JetBrains offre de meilleures performances et améliore la prise en charge de ses modules Go 0PARTAGES 6 0 Comme pour plusieurs de ses autres EDI basés sur sa plateforme IntelliJ, JetBrains a annoncé la sortie de la troisième et dernière mise à jour majeure de cette année de GoLand, son EDI visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go. GoLand 2019.3 consomme moins de puissance CPU pour de meilleures performances, améliore la prise en charge de ses modules Go, ajoute un lot de nouveaux correctifs rapides et optimise les refactorisations. Il est possible d'appeler une méthode pour un champ imbriqué à l'aide de "Evaluate Expression" et de déboguer vos applications à distance grâce à Mozilla rr. Vous pouvez également activer un observateur de fichier global pour tous les nouveaux projets et travailler avec MongoDB. Voici en quelques mots les nouveautés clés de cette nouvelle version de GoLand, nouveautés que nous présenterons avec plus de détails dans la suite.



Performances



Depuis la sortie de GoLand 2019.2 en juillet dernier, JetBrains a travaillé dur pour en accélérer les performances et réduire sa consommation CPU. L'une des principales améliorations de performance a permis de réduire la durée du démarrage, pendant laquelle l'EDI prépare tous ses composants en coulisse, affiche l'écran d'accueil et indexe un projet. Notez bien que les résultats peuvent varier en fonction de la taille de votre projet ainsi que de l'âge, la mémoire RAM et l'espace disque de votre équipement.





JetBrains compte poursuivre son travail sur ce front. Vous pouvez donc vous attendre à un démarrage encore plus rapide dans les futures versions.



Améliorations des modules Go



GoLand 2019.3 permet la mise en évidence des éléments syntaxiques et la navigation dans les fichiers go.mod. En appuyant Ctrl+B (sous Windows/Linux) sur un chemin d'importation de dépendances spécifiques, GoLand vous en affiche les sources dans la vue Project View.



Toujours dans Project View, les modules Go s'affichent avec leur chemin d'importation complet au lieu du dernier segment. La version de chaque module Go sera aussi affichée avec une couleur de police plus atténuée que le chemin d'importation pour permettre de mieux les distinguer.





Mises à jour du débogueur



Appel d'une méthode d'un champ imbriqué



"Evaluate Expression" dans le débogueur vous permet à présent d'appeler directement une méthode dans un champ imbriqué.





Débogage à distance avec Mozilla rr



Beaucoup de services de production écrits en Go s'exécutent sous Linux. L'outil Mozilla rr peut aider à enquêter sur les bogues difficiles à reproduire. La prise en charge du débogage dans Mozilla rr remonte à GoLand 2018.3, mais son fonctionnement se limitait jusqu'ici aux machines de développeurs sous Linux. Il est maintenant possible de lancer un serveur de débogage sur une machine Linux et de déboguer la trace à distance depuis macOS ou Windows. Veuillez noter que Mozilla rr n'est disponible que sur les machines Linux.





Nouveaux correctifs rapides



Gestion des paramètres inutilisés



GoLand met désormais en évidence le nom et le type des paramètres inutilisés s'ils peuvent tous deux être supprimés, ou uniquement leur nom si le type est utilisé pour implémenter la spécification d'une méthode. Dans ce dernier cas, l'EDI vous propose deux correctifs rapides : "Delete parameter names" (supprimer les noms de paramètres) ou "Rename to_" (renommer en). Le même comportement est fourni pour les fonctions utilisées comme type de fonction.



Il est de plus possible à présent de supprimer l'ensemble des paramètres inutilisés d'un coup. Il suffit d'appuyer sur Alt+Entrée et utiliser le correctif rapide "Delete all unused parameters".





Créer une méthode ou fonction manquante



GoLand propose un correctif rapide pour créer une fonction ou méthode manquante lorsqu'elle est utilisée dans un type de fonction. Il vous suffit d'appuyer sur Alt+Entrée et de sélectionner "Create method/function".





Gestion améliorée des alias de packages



GoLand suggère maintenant d'importer les packages en fonction des alias utilisés via Alt+Entrée dans tout fichier de votre projet.





Refactorisations



Signature de changement



"Change Signature" affiche maintenant toujours le type des paramètres dans les onglets "Parameters" et "Result parameters". Vous devez cocher la nouvelle case "Reuse types" pour réduire l'affichage des types induits dans "Signature Preview" et le résultat. Vous trouverez en outre deux nouvelles actions d'intention, "Reuse signature types" qui fusionne les définitions de paramètres en une seule déclaration, et "Expand signature types" qui ajoute des types à chaque paramètre à l'aide du raccourci Alt+Entrée.





Extract Variable et Rename



"Extract Variable" et "Rename" offrent maintenant de meilleures suggestions de noms. Par exemple, err est suggéré pour les expressions de type error, ctx est suggéré pour context.Context, etc.





Amélioration du comportement des inspections de code



Les inspections de code de GoLand sont désormais plus ciblées. JetBrains a réduit la portée de la mise en évidence des problèmes détectés dans l'éditeur de code pour améliorer la pertinence de l'affichage des correctifs rapides et des actions d'intention pour un morceau de code donné lorsque vous invoquez le menu contextuel à l'aide du raccourci Alt+Entrée.





Édition du code



Amélioration de l'analyseur lexical des littéraux Rune



JetBrains a amélioré l'analyseur lexical des littéraux de type rune de plusieurs façons. Maintenant, GoLand fournit un message d'erreur plus clair et plus concis pour expliquer pourquoi l'expression n'est pas correcte. En outre, GoLand ne signale pas un littéral de rune valide en tant qu'erreur après sa modification. Notons aussi que l'analyse des littéraux Rune non valides est plus stable.





Mise en évidence des éléments syntaxiques dans les réaffectations



Go permet d'utiliser des variables existantes sur le côté gauche des déclarations var courtes. Par conséquent, deux constructions similaires peuvent avoir des significations différentes. Pour détecter ces cas plus facilement, JetBrains a ajouté une mise en évidence de la syntaxe pour les réaffectations de ce genre.





Pliage du code pour les littéraux composites



GoLand 2019.3 permet le pliage de code pour les littéraux composites. Vous pouvez donc utiliser les commutateurs de pliage de code pour réduire ou étendre le fragment de code. Pour configurer le comportement de pliage du code par défaut, il faut accéder à Settings/Preferences > Editor > General > Code Folding.





Amélioration des modèles dynamiques



Les modèles dynamiques "for" et "forr" suggèrent maintenant des noms de variables pertinents. Par exemple, des noms comme i et index sont suggérés pour un index ; s, string, et line sont suggérés pour une valeur. Le live template "meth" fournit des suggestions de code pour les noms de récepteurs.





Navigation



Recherche limitée à une zone sélectionnée



Vous limitez votre recherche à une zone sélectionnée lorsque vous utilisez "Find". En effet, lorsque vous sélectionnez un morceau de code dans l'éditeur et invoquez Find, l'EDI lancera la recherche dans la zone sélectionnée uniquement. Pour basculer facilement vers une recherche dans le fichier complet, appuyez Ctrl+F sous Windows/Linux (ou son équivalent sur macOS), ou décochez l'option "In Selection" dans la barre d'outils.





Utilisation de "Find in Path" avec une option de masque de fichiers



Désormais, lorsque vous lancez une recherche dans la boîte de dialogue "Find in Path" à l'aide d'un masque de fichiers, GoLand affiche les extensions de fichiers dans les résultats de recherche en fonction de ces paramètres. Cela permet de distinguer plus facilement les fichiers ayant le même nom, mais des extensions différentes.





Observateur de fichiers global pour tous les nouveaux projets



Dans GoLand 2018.2, JetBrains a ajouté une option pour partager une configuration d'observateur de fichiers entre plusieurs projets à l'aide des options Project et Global – elle s'appelle Global File Watcher. Toutefois, il fallait toujours activer cet observateur dans chaque nouveau projet. Il est désormais possible d'activer ce watcher par défaut dans tous les nouveaux projets que vous créez ou ouvrez. Dans le menu File, sélectionnez Other Settings > Settings for new projects, puis accédez à Tools > File Watchers, ajoutez un nouvel observateur global, puis cochez la case correspondante pour l'activer dans tous les nouveaux projets.





Améliorations du contrôle de version



Remaniement de la boîte de dialogue Clone



La boîte de dialogue Clone se trouve dans VCS > Get from Version control. Vous pouvez maintenant vous connecter depuis cette boîte de dialogue ou, si vous êtes déjà connecté, obtenir un aperçu instantané des listes de tous les dépôts regroupés par compte ou par organisation.





Plus d'informations sur les conflits de fusion



Il est maintenant plus facile d'enquêter sur un conflit lors d'une opération de fusion, de changement de base ou de sélection précise. Il vous suffit de cliquer sur le lien "Show Details" pour obtenir la liste des commits qui mènent à l'état du code obtenu, et vous pouvez consulter plus d'informations sur la source des modifications dans la boîte de dialogue Merge.





Mises à jour des bases de données



Prise en charge de MongoDB



GoLand 2019.3 assure une prise en charge de base pour MongoDB. Vous pouvez maintenant consulter les collections et les champs dans l'explorateur de base de données. Vous pouvez ouvrir une collection ou observer le résultat de la requête. Ajoutons qu'il est également possible de trier par colonne ou de filtrer les valeurs, mais aussi de lancer des requêtes et en obtenir les résultats.



Recherche des erreurs de connexion



Il est maintenant plus facile d'approfondir les erreurs de connexion. En cas d'échec de connexion, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton dédié de l'EDI pour accéder aux résultats de recherche concernant votre erreur ; lesquels résultats sont fournis par le moteur de recherche Google.



Développement web



Saisie automatique pour les bibliothèques CSS sur CDN



Si vous utilisez Bootstrap ou une autre bibliothèque CSS avec un lien provenant d'un CDN dans votre fichier HTML, vous pouvez désormais bénéficier de la saisie automatique pour les noms de classes de cette bibliothèque sans avoir à ajouter ses sources au projet.





Suggestions de noms pour les nouveaux symboles



Lorsque vous ajoutez de nouveaux noms de variables et de paramètres dans des fichiers JavaScript ou TypeScript, vous obtenez maintenant des suggestions de noms en fonction des noms de classes, d'interfaces et d'alias de types définis dans le projet, des bibliothèques standard et des dépendances que vous utilisez. Pour les nouvelles variables, fonctions, classes et interfaces, vous recevrez également des suggestions pour les noms déjà utilisés dans la même portée mais pas encore définis.





Autres nouveautés et améliorations



JetBrains a ajouté des didacticiels dans GoLand pour que vous puissiez découvrir les fonctionnalités de l'EDI quand vous en aurez le temps. Vous pouvez trouver des tutoriels sur l’écran d'accueil, au-dessus de votre liste de projets. Lorsque vous mettrez l'EDI à niveau vers une nouvelle version, vous verrez une leçon abordant les fonctionnalités de la nouvelle version. Vous pouvez également accéder aux tutoriels à l'aide de la fenêtre d'outils correspondante depuis n'importe quel projet.



Dans la fenêtre d'outils Hierarchy, une nouvelle option permet d'analyser la hiérarchie des méthodes des appelés. JetBrains a ajouté deux boutons dédiés qui vous permettent de basculer entre les appelants et les appelés de la méthode sélectionnée. En outre, vous pouvez trier les éléments d'une arborescence par ordre alphabétique, en cliquant sur un bouton spécial dans le menu.





Dans GoLand 2019.3, vous pouvez également installer et désinstaller n'importe quelle extension de thème ou de configuration clavier sans redémarrer l'EDI. Il est en outre possible de configurer votre raccourci personnalisé pour l'action qui ramène le focus sur l'éditeur, au lieu d'utiliser ESC. On note encore une option pour améliorer la visibilité des barres de défilement.



Télécharger Goland 2019.3



