GoLand 2019.2 est disponible avec un débogueur plus rapide Et prend en charge la version 1.13 de Go 7PARTAGES 8 0 JetBrains a annoncé la disponibilité de la deuxième version majeure de 2019 de son EDI pour le langage de programmation Go. Cette nouvelle version de l’EDI GoLand a amélioré le débogueur de plusieurs façons et ajoute la prise en charge de Go 1.13. La complétion de code fournit maintenant des suggestions pour les champs de structure même s'il n'y a pas de destinataire et vous pouvez maintenant créer et utiliser vos propres modèles d'autocomplétion suffixe afin d’augmenter votre productivité.



a été publié par JetBrains en avril passé. Cette précédente version avait apporté de multiples améliorations au débogueur et avait ajouté de nouveaux outils de profilage. GoLand 2019.1 porte votre expérience de profilage à un nouveau niveau de productivité en élargissant sa prise en charge d'outils avec les profileurs de mémoire, de processeur, de mutex et de bloc. Il a également ajouté de nouveaux refactorings et vous avertit des erreurs potentielles d'utilisation de nil dans des expressions de différentes manières.



La version 2019.2 apporte elle aussi son lot de fonctionnalités et d’améliorations. GoLand 2019.2 prend en charge des nouvelles fonctionnalités introduites dans Go 1.13 et dispose de nouvelles fonctionnalités de refactorisation, notamment la modification de signature de fonctions. La prise en charge des scripts Shell et de Kustomize pour Kubernetes est disponible. Enfin, l'extraction de méthode peut désormais gérer le code avec des instructions de retour. Passons en revu quelques nouveautés et améliorations intégrées à GoLand 2019.2 par JetBrains.



Débogueur



GoLand 2019.2 a amélioré son débogueur de plusieurs façons. Il prend maintenant en charge les appels de fonction au cours de la session de débogage, et affiche le résultat de la méthode dans le volet Variables. En gros, JetBrains a introduit au niveau du débogueur les changements suivants :



prise en charge des appels de fonction pendant la session de débogage ;

affichage du résultat des implémentations simples String(), Error() et les méthodes DebugString() dans le volet Variables ;

une meilleure présentation time.Duration, time.Timeet net.IPdans le variables volet.

Parmi les autres améliorations majeures, GoLand 2019.2 ajoute désormais plus de variété aux schémas de couleurs Default et Darcula, offre des modèles d'autocomplétion et rend les modules Go et l' intégration des dépôts plus intelligents. Il y a également d’autres améliorations telles que la prise en charge des fonctionnalités de Go 1.13 et la complétion de code.



Prise en charge des fonctionnalités de Go 1.13



Go 1.13b1 a été annoncé par la communauté en juin. GoLand 2019.2 prend en charge les constantes et les entiers signés. Ces changements sont liés aux étapes que JetBrains a entreprises vers Go 2. La mise en surbrillance du code de GoLand vous alertera de toute erreur et vous montrera correctement le résultat affiché dans la console.



Modèles d'autocomplétion suffixe



Pour augmenter votre productivité, vous pouvez maintenant créer et utiliser vos propres modèles d'autocomplétion suffixe. Pour cela, naviguez vers Paramètres / Préférences | Éditeur | Général | Postfix Completion. Ensuite, cliquez sur +, sélectionnez Go, définissez votre modèle et choisissez les étendues sur lesquelles il sera appliqué. En outre, vous pouvez trouver un nouveau modèle de complétion prédéfini Postfix - « .aappend ». Il ajoute une expression à un appel de la fonction « append » intégré et ajoute son résultat à cette expression.



Complétion de code



La complétion de code fournit maintenant des suggestions pour les champs de structure même s'il n'y a pas de destinataire. Les noms de destinataires comme this ou self sont dépréciés. Par conséquent, les méthodes ont des noms de destinataires différents. Cette fonctionnalité de complétion de code vous permet d’ignorer la différence.





Smarter Go et modules d’intégration de dep



GoLand 2019.2 veut attirer plus votre attention sur les détails importants. L'intégration de Go Modules et de dep est automatiquement activée lorsque vous ouvrez un projet utilisant Go Modules ou dep. Auparavant, il désactivait l'indexation GOPATH et affichait uniquement une notification d'activation de l'intégration des modules Go / dep. JetBrains a toutefois remarqué que cela ne suffisait pas, car il était facile de rater ou d’ignorer la notification et d’obtenir un projet dans un état semi-configuré. Si cela ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez désactiver l’intégration manuellement dans Paramètres / Préférences | Aller | Go Modules (vgo) à tout moment.



Inspection du code



L’inspection du code dans GoLand 2019.2 est sous deux formes : la conversion de type redondant et la validation des indices de tranches en littéraux. Dans un premier temps, l’inspection du code de conversion de type redondant indique les conversions de type redondant pouvant être omises. Autrement dit, une inspection de code appelée conversion de type redondant vous permet de rendre votre projet plus lisible et plus net. Il vous avertit des conversions de types redondants pouvant être omis.



Ensuite, JetBrains a ajouté la validation des indices de tranche dans les littéraux composites. La validation des index de tranche dans les littéraux composites vous avertit que votre index doit être une constante entière non négative. Autrement dit, cela signifie que l'éditeur vous avertira que votre index doit être une constante entière non négative avant de compiler votre projet. Il a aussi plusieurs autres améliorations intégrées au niveau de l’éditeur de code.



Prise en charge des séquences d’échappement



La première amélioration au niveau de l’éditeur de code est la prise en charge des séquences d’échappement. La prise en charge des séquences d'échappement dans les littéraux de chaîne est entièrement équipée avec :



la mise en surbrillance du code ;

une inspection qui vous avertira des problèmes potentiels ;

une édition intelligente qui comprend l'emplacement des séquences d'échappement ;

une vérification orthographique plus précise.

De plus, les espaces réservés de mise en forme sont maintenant surlignés dans une couleur différente, ce qui vous permet de les repérer plus facilement dans de longues chaînes. Vous pouvez personnaliser la couleur via Paramètres / Préférences | Éditeur | Schéma de couleur | Langue par défaut | String | Séquence d'échappement | Valide. Ou, pour Go uniquement, allez dans Paramètres / Préférences | Éditeur | Schéma de couleur | Aller | String | Évasion valide.

Action remplir les champs



Il est maintenant plus facile de remplir les champs de struct. Tout d'abord, vous pouvez choisir les champs que vous souhaitez remplir dans une fenêtre dédiée. Deuxièmement, les valeurs générées peuvent maintenant être éditées. Enfin, cette action est maintenant disponible via la saisie de code.

Enfin la dernière modification apportée à l’éditeur de code concerne la fonctionnalité « Étendre la sélection ». « Étendre la sélection » étend maintenant le code de manière sémantique, d’une ligne à un bloc de code séparé par des lignes vides (au lieu de sélectionner le corps de la méthode dans son ensemble). JetBrains a également des améliorations au niveau de l’interface utilisateur de GoLand 2019.2.





Amélioration des plug-ins



Maintenant, GoLand affiche immédiatement les détails du plug-in, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir les pages de détails du plug-in une par une. JetBrains a ajouté plus d'options sous l'icône d'engrenage afin que vous puissiez désactiver ou activer tous les plug-ins téléchargés en même temps. Le bouton « Mettre à jour » est maintenant placé près du nom du plug-in dans l'onglet « Installé ». L'onglet « Mises à jour » a disparu, car il n'est plus nécessaire. L'autre chose dans cette version, c'est que dans la fenêtre de l'outil « Recherche », JetBrains a regroupé les icônes qui sont rarement utilisées et en a supprimé d'autres.



Nouvelle option pour contrôler le mouvement du curseur



Le comportement par défaut de l'action « Déplacer le curseur au mot suivant » dans GoLand 2019.2 a changé. L'EDI déplace maintenant le curseur à la fin du mot actuel. Cependant, vous pouvez l’ajuster à votre guise. Allez dans Paramètres / Préférences / Paramètres | Éditeur | Général et sélectionnez l'endroit où l'EDI doit placer le curseur : à la fin du mot, au début du mot suivant ou même entre les deux limites.



GoLand 2019.2 a aussi été configuré pour prendre en charge plusieurs outils. GoLand 2019.2 prend en charge les scripts de Shell, y compris la complétion des mots et des chemins, l'aperçu rapide de la documentation et même le renommage textuel. De plus, GoLand 2019.2 fournit le support d’édition, la complétion de code pour les clés et les chemins, de nombreuses inspections et le refactoring Rename. Il vous permettra également de naviguer depuis un chemin déclaré vers les packages ou les fichiers associés dans la vue du projet pour les fichiers de ressources Kustomize.



Pour consulter les autres nouveautés et améliorations apportées par JetBrains dans GoLand 2019.2, vous pouvez consulter la note de version de l’outil ou consulter le blog de JetBrains consacré à GoLand.



Sources : JetBrains



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?



Voir aussi



GoLand 2019.1 disponible, l'EDI de JetBrains pour le développement en Go s'enrichit de nouveaux outils de profilage et améliore le débogage et plus



Le meilleur de JetBrains Toolbox 2019.1. Il est temps que vos outils en fassent plus



PhpStorm 2019.2 disponible : propriétés typées de PHP 7.4, localisation de doublons, expressions régulières pour PHP, scripts Shell, etc. JetBrains a annoncé la disponibilité de la deuxième version majeure de 2019 de son EDI pour le langage de programmation Go. Cette nouvelle version de l’EDI GoLand a amélioré le débogueur de plusieurs façons et ajoute la prise en charge de Go 1.13. La complétion de code fournit maintenant des suggestions pour les champs de structure même s'il n'y a pas de destinataire et vous pouvez maintenant créer et utiliser vos propres modèles d'autocomplétion suffixe afin d’augmenter votre productivité. GoLand 2019.1 a été publié par JetBrains en avril passé. Cette précédente version avait apporté de multiples améliorations au débogueur et avait ajouté de nouveaux outils de profilage. GoLand 2019.1 porte votre expérience de profilage à un nouveau niveau de productivité en élargissant sa prise en charge d'outils avec les profileurs de mémoire, de processeur, de mutex et de bloc. Il a également ajouté de nouveaux refactorings et vous avertit des erreurs potentielles d'utilisation de nil dans des expressions de différentes manières.La version 2019.2 apporte elle aussi son lot de fonctionnalités et d’améliorations. GoLand 2019.2 prend en charge des nouvelles fonctionnalités introduites dans Go 1.13 et dispose de nouvelles fonctionnalités de refactorisation, notamment la modification de signature de fonctions. La prise en charge des scripts Shell et de Kustomize pour Kubernetes est disponible. Enfin, l'extraction de méthode peut désormais gérer le code avec des instructions de retour. Passons en revu quelques nouveautés et améliorations intégrées à GoLand 2019.2 par JetBrains.GoLand 2019.2 a amélioré son débogueur de plusieurs façons. Il prend maintenant en charge les appels de fonction au cours de la session de débogage, et affiche le résultat de la méthode dans le volet Variables. En gros, JetBrains a introduit au niveau du débogueur les changements suivants :Go 1.13b1 a été annoncé par la communauté en juin. GoLand 2019.2 prend en charge les constantes et les entiers signés. Ces changements sont liés aux étapes que JetBrains a entreprises vers Go 2. La mise en surbrillance du code de GoLand vous alertera de toute erreur et vous montrera correctement le résultat affiché dans la console.Pour augmenter votre productivité, vous pouvez maintenant créer et utiliser vos propres modèles d'autocomplétion suffixe. Pour cela, naviguez vers Paramètres / Préférences | Éditeur | Général | Postfix Completion. Ensuite, cliquez sur +, sélectionnez Go, définissez votre modèle et choisissez les étendues sur lesquelles il sera appliqué. En outre, vous pouvez trouver un nouveau modèle de complétion prédéfini Postfix - « .aappend ». Il ajoute une expression à un appel de la fonction « append » intégré et ajoute son résultat à cette expression.La complétion de code fournit maintenant des suggestions pour les champs de structure même s'il n'y a pas de destinataire. Les noms de destinataires comme this ou self sont dépréciés. Par conséquent, les méthodes ont des noms de destinataires différents. Cette fonctionnalité de complétion de code vous permet d’ignorer la différence.GoLand 2019.2 veut attirer plus votre attention sur les détails importants. L'intégration de Go Modules et de dep est automatiquement activée lorsque vous ouvrez un projet utilisant Go Modules ou dep. Auparavant, il désactivait l'indexation GOPATH et affichait uniquement une notification d'activation de l'intégration des modules Go / dep. JetBrains a toutefois remarqué que cela ne suffisait pas, car il était facile de rater ou d’ignorer la notification et d’obtenir un projet dans un état semi-configuré. Si cela ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez désactiver l’intégration manuellement dans Paramètres / Préférences | Aller | Go Modules (vgo) à tout moment.L’inspection du code dans GoLand 2019.2 est sous deux formes : la conversion de type redondant et la validation des indices de tranches en littéraux. Dans un premier temps, l’inspection du code de conversion de type redondant indique les conversions de type redondant pouvant être omises. Autrement dit, une inspection de code appelée conversion de type redondant vous permet de rendre votre projet plus lisible et plus net. Il vous avertit des conversions de types redondants pouvant être omis.Ensuite, JetBrains a ajouté la validation des indices de tranche dans les littéraux composites. La validation des index de tranche dans les littéraux composites vous avertit que votre index doit être une constante entière non négative. Autrement dit, cela signifie que l'éditeur vous avertira que votre index doit être une constante entière non négative avant de compiler votre projet. Il a aussi plusieurs autres améliorations intégrées au niveau de l’éditeur de code.La première amélioration au niveau de l’éditeur de code est la prise en charge des séquences d’échappement. La prise en charge des séquences d'échappement dans les littéraux de chaîne est entièrement équipée avec :Il est maintenant plus facile de remplir les champs de struct. Tout d'abord, vous pouvez choisir les champs que vous souhaitez remplir dans une fenêtre dédiée. Deuxièmement, les valeurs générées peuvent maintenant être éditées. Enfin, cette action est maintenant disponible via la saisie de code.Enfin la dernière modification apportée à l’éditeur de code concerne la fonctionnalité « Étendre la sélection ». « Étendre la sélection » étend maintenant le code de manière sémantique, d’une ligne à un bloc de code séparé par des lignes vides (au lieu de sélectionner le corps de la méthode dans son ensemble). JetBrains a également des améliorations au niveau de l’interface utilisateur de GoLand 2019.2.Maintenant, GoLand affiche immédiatement les détails du plug-in, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir les pages de détails du plug-in une par une. JetBrains a ajouté plus d'options sous l'icône d'engrenage afin que vous puissiez désactiver ou activer tous les plug-ins téléchargés en même temps. Le bouton « Mettre à jour » est maintenant placé près du nom du plug-in dans l'onglet « Installé ». L'onglet « Mises à jour » a disparu, car il n'est plus nécessaire. L'autre chose dans cette version, c'est que dans la fenêtre de l'outil « Recherche », JetBrains a regroupé les icônes qui sont rarement utilisées et en a supprimé d'autres.Le comportement par défaut de l'action « Déplacer le curseur au mot suivant » dans GoLand 2019.2 a changé. L'EDI déplace maintenant le curseur à la fin du mot actuel. Cependant, vous pouvez l’ajuster à votre guise. Allez dans Paramètres / Préférences / Paramètres | Éditeur | Général et sélectionnez l'endroit où l'EDI doit placer le curseur : à la fin du mot, au début du mot suivant ou même entre les deux limites.GoLand 2019.2 a aussi été configuré pour prendre en charge plusieurs outils. GoLand 2019.2 prend en charge les scripts de Shell, y compris la complétion des mots et des chemins, l'aperçu rapide de la documentation et même le renommage textuel. De plus, GoLand 2019.2 fournit le support d’édition, la complétion de code pour les clés et les chemins, de nombreuses inspections et le refactoring Rename. Il vous permettra également de naviguer depuis un chemin déclaré vers les packages ou les fichiers associés dans la vue du projet pour les fichiers de ressources Kustomize.Pour consulter les autres nouveautés et améliorations apportées par JetBrains dans GoLand 2019.2, vous pouvez consulter la note de version de l’outil ou consulter le blog de JetBrains consacré à GoLand.Sources : Billet de blog Qu'en pensez-vous ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Chef de Projet SI (H/F) ↳ EVOLUTIC - Rhône Alpes - Villeurbanne (69100) Frontend developer ↳ Yodea Recrutement - Suisse - Lausanne Chef de Projet Technique IT ↳ SPORTNCO - FRANCE PARI - Midi Pyrénées - Labège (31670) Voir plus d'offres