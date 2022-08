int

Go est un langage de programmation open source, développé par Google, qui facilite le développement de logiciels simples, fiables et efficaces. En raison de sa simplicité, il est utilisé aussi bien pour développer des applications, écrire des scripts pour de grands systèmes. Cette simplicité est nécessaire aussi pour assurer la maintenance et l'évolution des programmes sur plusieurs générations de développeurs.S'il vise aussi la rapidité d'exécution, indispensable à la programmation système, il considère le multithreading comme le moyen le plus robuste d'assurer sur les processeurs actuels, cette rapidité tout en rendant la maintenance facile par séparation de tâches simples exécutées indépendamment. Cette conception permet également le fonctionnement sans réécriture sur des architectures multicœurs en exploitant immédiatement l'augmentation de puissance correspondante. Le chef de produit pour le langage Go chez Google , Steve Francia, a annoncé le 13 juillet qu'il ne travaillait plus pour Google. « Je quitte mon poste de chef de produit pour le langage Go chez Google. Je suis très fier de tout ce que l'équipe Go a accompli au cours des six dernières années, et je n'ai jamais été aussi enthousiaste pour l'avenir de Go », a écrit Steve Francia sur Twitter.« Au cours de ma carrière, j'ai eu la chance d'être à la pointe de nombreuses innovations industrielles. J'ai dirigé l'équipe qui a conçu l'expérience utilisateur pionnière de MongoDB. J'ai dirigé l'équipe d'ingénierie de base de Docker. J'ai créé le premier générateur de sites statiques au monde, Hugo. J'ai créé le célèbre framework CLI, Cobra, qui a contribué à la résurgence des applications CLI. J'ai maintenant dirigé le langage de programmation Go. Ensuite, je vais porter mon attention sur la science des données et l'apprentissage automatique ».Depuis la sortie de Go en 2009, la prise en charge des génériques est l'une des fonctionnalités du langage les plus demandées. La prise en charge des génériques, tant attendue, est disponible depuis la version 1.18 de Go. Matt Pearring, responsable marketing et Dmitri Shuralyov, Ingénier logiciel chez Google ont annoncé la disponibilité de Go 1.19 qui se concentre sur le développement des génériques en résolvant des problèmes subtils et des cas particuliers qui ont été signalés par la communauté Go, ainsi que sur d'importantes améliorations des performances.L'absence de génériques en Go était le principal point de critique de la communauté des développeurs. Il a fallu plusieurs années entre la phase de conception et l'implémentation effective sur Go 1.18. Go est un langage typé, ce qui signifie que chaque variable et valeur du programme a un type spécifique, commeou. Lorsque nous écrivons des fonctions, nous devons spécifier le type de leurs paramètres dans ce que l'on appelle la signature de la fonction.Sans la prise en charge de la programmation générique, les bibliothèques et les applications fonctionnelles de Go sont forcées de suivre l'une des deux voies suivantes : sécurité du type + spécificité du cas d'utilisation ou non-sécurité du type + agnostic du cas d'utilisation.Les commentaires de doc supportent maintenant les liens, les listes et une syntaxe d'en-tête plus claire. Ce changement aide les utilisateurs à écrire des commentaires de doc plus clairs et plus faciles à naviguer, en particulier dans les paquets avec de grandes API. Dans le cadre de ce changement, [C=Go]gofmt[C=Go]reformate maintenant les commentaires de documents pour appliquer un formatage standard à l'utilisation de ces fonctionnalités.Le modèle de mémoire de Go définit maintenant explicitement le comportement du paquet sync/atomique. La définition formelle de la relationa été révisée pour s'aligner sur les modèles de mémoire utilisés par C, C++, Java, JavaScript, Rust et Swift. Les programmes existants ne sont pas affectés. Parallèlement à la mise à jour du modèle de mémoire, de nouveaux types ont été ajoutés au paquet, tels queet, afin de faciliter l'utilisation des valeurs atomiques.Pour des raisons de sécurité, le paquetne respecte plus les chemins relatifs dans les recherches PATH. Consultez la documentation du paquet pour plus de détails. Les utilisations existantes depeuvent être déplacées versdans les programmes qui ne sont construits qu'avec Go 1.19 ou plus.Le ramasseur de déchets a ajouté le support d'une limite de mémoire souple, discutée en détail dans le nouveau guide du ramasseur de déchets. Cette limite peut être particulièrement utile pour optimiser les programmes Go afin qu'ils s'exécutent aussi efficacement que possible dans des conteneurs avec des quantités de mémoire dédiées.La nouvelle contrainte de compilation unix est satisfaite lorsque le système d'exploitation cible (GOOS) est un système de type Unix. Aujourd'hui,signifie tous les systèmes d'exploitation cibles de Go à l'exception de js, plan9, windows et zos.Enfin, Go 1.19 comprend une grande variété d'améliorations des performances et de l'implémentation, y compris le dimensionnement dynamique des piles initiales des goroutines pour réduire les copies de pile, l'utilisation automatique de descripteurs de fichiers supplémentaires sur la plupart des systèmes Unix, des tables de saut pour les instructions de commutation de grande taille sur x86-64 et ARM64, la prise en charge des appels de fonction injectés par le débogueur sur ARM64, la prise en charge de l'ABI des registres sur RISC-V, et la prise en charge expérimentale de Linux sur l'architecture 64 bits LoongArch (GOARCH=loong64).Source : Go Que pensez-vous de la version 1.19 de Go ?Quels sont les changements qui captent votre attention ?