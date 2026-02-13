La version 1.26 de Go, le langage de programmation développé par Google, est disponible avec des modifications du langage, un nouveau ramasse-miettes, des performances améliorées et bien plus encore

encoding/json

Modifications du langage

x := int64 ( 300 ) ptr := &x

Code Go : Sélectionner tout ptr := new ( int64 ( 300 ) )

import "encoding/json" type Person struct { Name string `json:"name"` Age * int `json:"age"` // age if known; nil otherwise } func personJSON ( name string , born time.Time ) ( [ ] byte , error ) { return json.Marshal ( Person { Name: name, Age: new ( yearsSince ( born ) ) , } ) } func yearsSince ( t time.Time ) int { return int ( time.Since ( t ) .Hours ( ) / ( 365.25 * 24 ) ) // approximately }

Adder

type Adder [ A Adder [ A ] ] interface { Add ( A ) A } func algo [ A Adder [ A ] ] ( x, y A ) A { return x.Add ( y ) }

Adder

Améliorations apportées aux outils

Commande Go

go fix

inline

//go:fix

go fix

go vet

go vet

go fix

go mod init

go.mod

go mod init

go.mod

go.mod

go mod init

go get go@version

cmd/doc

go tool doc

go doc

go tool doc

Pprof

pprof

-http

/ui/graph

Améliorations des performances

Nouveau ramasse-miettes

Go est un langage de programmation généraliste de haut niveau, statiquement typé et compilé. Il est connu pour la simplicité de sa syntaxe et l'efficacité du développement qu'il permet grâce à l'inclusion d'une grande bibliothèque standard répondant à de nombreux besoins pour les projets courants. Il a été conçu chez Google en 2007 par Robert Griesemer, Rob Pike et Ken Thompson, puis annoncé publiquement en novembre 2009. Sa syntaxe est similaire à celle du C, mais il dispose également d'un ramasse-miettes, d'un typage structurel et d'une concurrence de type CSP.Go 1.26 introduit plusieurs améliorations majeures du langage et du runtime pour les développeurs. La nouvelle fonction intégrée est désormais plus flexible, car elle accepte des expressions pour les opérandes, ce qui simplifie la spécification des valeurs initiales des variables. Cela est particulièrement utile lors du remplissage de champs facultatifs dans les workflows de sérialisation, tels que ceux utilisantou les tampons de protocole qui utilisent souvent des pointeurs.Par ailleurs, Go 1.26 permet désormais aux types génériques de se référencer eux-mêmes dans les listes de paramètres de type, ce qui ouvre la voie à des modèles d'abstraction de type plus avancés. Les développeurs bénéficient d'une assistance supplémentaire grâce à la commandeentièrement remaniée, qui regroupe désormais les modernizers de Go afin d'automatiser les mises à jour des bases de code, d'appliquer des idiomes modernes et de faciliter les migrations d'API à l'aide d'une suite de fixers et d'un inlineur au niveau de la source.En termes de performances, le ramasse-miettes Green Tea est désormais activé par défaut, poursuivant ainsi les améliorations apportées en matière d'optimisation et de stabilité lors des expérimentations précédentes. L'efficacité d'exécution est améliorée grâce à une réduction d'environ 30 % de la surcharge des appels. Pour une sécurité renforcée, les plateformes 64 bits bénéficient désormais d'une randomisation de l'adresse de base du tas au démarrage, ce qui rend plus difficile l'exploitation des bogues de mémoire dansÀ la suite de ces changements, Go 1.26 lance également un profil expérimental de fuite de goroutines et apporte d'autres mises à jour au compilateur, au linker, aux routines bootstrap et à la bibliothèque standard.Go 1.26 introduit deux améliorations significatives à la syntaxe du langage et au système de types.Tout d'abord, la nouvelle fonction intégrée, qui crée une nouvelle variable, permet désormais à son opérande d'être une expression, spécifiant la valeur initiale de la variable.Un exemple simple de ce changement signifie qu'un code tel que celui-ci :Peut être simplifié comme suit :Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec des paquets de sérialisation tels que encoding/json ou les tampons de protocole qui utilisent un pointeur pour représenter une valeur facultative, car elle permet de remplir un champ facultatif dans une expression simple, par exemple :Deuxièmement, la restriction selon laquelle un type générique ne peut pas faire référence à lui-même dans sa liste de paramètres de type a été supprimée. Il est désormais possible de spécifier des contraintes de type qui font référence au type générique contraint. Ce changement simplifie la mise en uvre de structures de données et d'interfaces complexes.Par exemple, un type génériquepeut exiger d'être instancié avec un type qui lui est similaire :Auparavant, l'autoréférence àdans la première ligne n'était pas autorisée. Outre le fait de rendre les contraintes de type plus puissantes, cette modification simplifie également très légèrement les règles de spécification pour les paramètres de type.La vénérable commandea été entièrement remaniée et héberge désormais les modernisateurs de Go. Elle offre désormais un moyen fiable et instantané de mettre à jour les bases de code Go vers les dernières expressions idiomatiques et API de bibliothèque centrale. La suite initiale de moderniseurs comprend des dizaines de correcteurs permettant d'utiliser les fonctionnalités modernes du langage et de la bibliothèque Go, ainsi que l'analyseurau niveau source qui permet aux utilisateurs d'automatiser leurs propres migrations d'API à l'aide des directives inline. Ces correcteurs ne devraient pas modifier le comportement de votre programme.La commanderéécrite s'appuie sur le même framework d'analyse Go que. Cela signifie que les mêmes analyseurs qui fournissent des diagnostics danspeuvent être utilisés pour suggérer et appliquer des corrections dans. Les correcteurs historiques de la commande go fix, qui étaient tous obsolètes, ont été supprimés.utilise désormais par défaut une version inférieure de Go dans les nouveaux fichiers. L'exécution deà l'aide d'une chaîne d'outils de version 1.N.X créera un fichierspécifiant la version Go go 1.(N-1).0. Les versions préliminaires de 1.N créeront des fichiersspécifiant go 1.(N-2).0. Par exemple, les versions candidates de Go 1.26 créeront des fichiers go.mod avec go 1.24.0, et Go 1.26 et ses versions mineures créeront des fichiers go.mod avec go 1.25.0. Cela vise à encourager la création de modules compatibles avec les versions actuellement prises en charge de Go. Pour un contrôle supplémentaire de la version de Go dans les nouveaux modules,peut être suivi deetont été supprimés.peut être utilisé en remplacement de: il accepte les mêmes flags et arguments et se comporte de la même manière.L'interface utilisateur Web de l'outil, activée avec le drapeau, affiche désormais par défaut le graphique en flammes. L'ancien graphique est disponible dans le menu « Affichage -> Graphique » ou viaLe compilateur peut désormais allouer la mémoire de sauvegarde pour les tranches sur la pile dans davantage de situations, ce qui améliore les performances.Le ramasse-miettes Green Tea, précédemment disponible à titre expérimental dans Go 1.25, est désormais activé par défaut.La conception de ce ramasse-miettes améliore les performances du marquage et du balayage des petits objets grâce à une meilleure localisation et une meilleure évolutivité du processeur. Les résultats des tests de performance varient, mais une réduction de 10 à 40 % de la charge liée au ramasse-miettes dans les programmes réels qui utilisent intensivement le ramasse-miettes est attendue. Des améliorations supplémentaires, de l'ordre de 10 % de la charge liée au ramasse-miettes, sont attendues lors de l'exécution sur des plates-formes CPU amd64 plus récentes (Intel Ice Lake ou AMD Zen 4 et plus récentes), car le ramasse-miettes exploite...