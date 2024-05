1

use bufio use fmt use math.rand use os use strconv use strings use time fn main ( ) { let reader = bufio.NewReader ( os.Stdin ) rand.Seed ( time.Now ( ) .UnixNano ( ) ) let secret = rand.Intn ( 100 ) + 1 loop { fmt.Println ( "Please input your guess." ) let text = reader.ReadString ( '

' ) .Unwrap ( ) let text = strings.TrimSpace ( text ) let guess = match strconv.Atoi ( text ) { Ok ( n ) => n, Err ( _ ) => continue , } fmt.Println ( "You guessed: " , guess ) if guess < secret { fmt.Println ( "Too small!" ) } else if guess > secret { fmt.Println ( "Too big!" ) } else { fmt.Println ( "Correct!" ) break } } }