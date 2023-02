Langage

Go 1.20 inclut quatre changements dans le langage. Go 1.17 avait ajouté les conversion d'une tranche vers un pointeur de tableau. Go 1.20 étend cela pour permettre les conversions d'une tranche vers un tableau : étant donné une tranchepeut maintenant être écrit au lieu de. En outre, le paquetagedéfinit trois nouvelles fonctions :, et. Avec la fonctionde Go 1.17, ces fonctions offrent maintenant la possibilité complète de construire et de déconstruire des valeurs de type tranche et chaîne, sans dépendre de leur représentation exacte.La spécification définit maintenant que les valeurssont comparées un champ à la fois, en considérant les champs dans l'ordre où ils apparaissent dans la définition du type, et en s'arrêtant à la première non-concordance. Auparavant, la spécification pouvait être lue comme si tous les champs devaient être comparés au-delà de la première discordance. De même, la spécification définit maintenant que les valeurs des tableaux sont comparées un élément à la fois, dans l'ordre croissant des index. Dans les deux cas, la différence affecte le fait que certaines comparaisons doivent paniquer.Les programmes existants restent inchangés : la nouvelle formulation de la spécification décrit ce que les implémentations ont toujours fait. Les types comparables (tels que les interfaces ordinaires) peuvent maintenant satisfaire les contraintes comparables, même si les arguments de type ne sont pas strictement comparables. Cela permet d'instancier un paramètre de type contraint par comparable (par exemple, un paramètre de type pour une clé de carte générique définie par l'utilisateur) avec un argument de type non strictement comparable tel qu'un type d'interface, ou un type composite contenant un type d'interface.Go 1.20 est la dernière version qui fonctionnera sur toutes les versions de Windows 7, 8, Server 2008 et Server 2012. Go 1.21 nécessitera au moins Windows 10 ou Server 2016.Go 1.20 est la dernière version qui fonctionnera sur macOS 10.13 High Sierra ou 10.14 Mojave. La version 1.21 de Go nécessitera macOS 10.15 Catalina ou une version ultérieure.Go 1.20 ajoute un support expérimental pour FreeBSD sur RISC-V (GOOS=freebsd, GOARCH=riscv64).Le répertoirene stocke plus les archives de paquets précompilés pour la bibliothèque standard :ne les écrit plus,ne les vérifie plus, et la distribution Go ne les fournit plus. Au lieu de cela, les paquets de la bibliothèque standard sont construits selon les besoins et mis en cache dans le cache de construction, tout comme les paquets hors. Ce changement réduit la taille de la distribution Go et évite également le déséquilibre de la chaîne d'outils C pour les paquets qui utilisentL'implémentation dea été améliorée pour la rendre plus robuste. Les programmes qui exécutentn'ont pas besoin de mises à jour. Les programmes qui invoquent directement l'outildoivent maintenant exécuter le binaire de test avec(par exemple,ou) au lieu du simple. Un changement lié àest l'ajout d'un événement dont l'action est définie pour démarrer au début de l'exécution de chaque programme de test.Lors de l'exécution de plusieurs tests à l'aide de la commande, ces événements de démarrage sont garantis d'être émis dans le même ordre que les paquets nommés sur la ligne de commande. La commandedéfinit désormais des balises de construction de caractéristiques d'architecture, telles que, pour permettre de sélectionner un fichier d'implémentation de paquet en fonction de la présence ou de l'absence d'une caractéristique d'architecture particulière. Les sous-commandesacceptent désormaispour changer le répertoire enavant d'exécuter la commande.Cela peut être utile pour les scripts qui doivent exécuter des commandes dans plusieurs modules différents. Les commandesetn'acceptent plus le drapeau, qui est déprécié depuis Go 1.16. La commandeaccepte désormaispour ignorer les directivescorrespondant à. La commandeaccepte désormaispour ignorer les tests, sous-tests ou exemples correspondant àLa commandeprend désormais en charge la lecture d'un plus grand nombre de types de binaires Go, notamment les DLL Windows construites avecet les binaires Linux sans autorisation d'exécution.La commandedésactive désormaispar défaut sur les systèmes ne disposant pas d'une chaîne d'outils C. Plus précisément, lorsque la variable d'environnementn'est pas définie, que la variable d'environnementn'est pas définie et que le compilateur C par défaut (généralementou) n'est pas trouvé dans le chemin d'accès,prend la valeurpar défaut.L'effet le plus important de ce changement par défaut est que lorsque Go est installé sur un système sans compilateur C, il utilisera désormais des constructions Go pures pour les paquets de la bibliothèque standard qui utilisent, au lieu d'utiliser les archives de paquets prédistribuées (qui ont été supprimées, comme indiqué ci-dessus) ou d'essayer d'utiliseret d'échouer. Cela permet à Go de mieux fonctionner dans certains environnements de conteneurs minimaux ainsi que sur macOS, où les archives de paquets prédistribuées ne sont plus utilisées pour les paquets basés surdepuis Go 1.16.Les paquets de la bibliothèque standard qui utilisentsontet. Sous macOS, les paquetsetont été réécrits pour ne pas utiliser: le même code est maintenant utilisé pour les constructionset nonainsi que pour les compilations croisées. Sous Windows, les paquetsetn'ont jamais utilisé. Sur les autres systèmes, les compilations avecdésactivé utiliseront une version purement Go de ces paquets.Sous macOS, le détecteur de course a été réécrit pour ne pas utiliser cgo : les programmes avec détecteur de course peuvent être construits et exécutés sans Xcode. Sous Linux et d'autres systèmes Unix, ainsi que sous Windows, une chaîne d'outils C hôte est nécessaire pour utiliser le détecteur de course.Go 1.20 supporte la collecte de profils de couverture de code pour les programmes (applications et tests d'intégration), par opposition aux seuls tests unitaires. Pour collecter des données de couverture pour un programme, construisez-le avec l'option, puis exécutez le binaire résultant avec la variable d'environnementdéfinie sur un répertoire de sortie pour les profils de couverture.L'outilsignale maintenant les références aux variables de boucle suite à un appel àdans les corps de fonctions de sous-tests. Ces références peuvent observer la valeur de la variable d'une itération différente (ce qui entraîne généralement le saut de cas de test) ou un état invalide dû à un accès concurrent non synchronisé.En outre, l'outilsignale désormais l'utilisation du format de tempsavecet. Ce format n'apparaît pas dans les standards de date courants, mais est fréquemment utilisé par erreur lors de la tentative d'utiliser le format de dateCertaines structures de données internes du ramasse-miettes ont été réorganisées pour être plus efficaces en termes d'espace et de CPU. Ce changement réduit les frais généraux de mémoire et améliore les performances globales du CPU jusqu'à 2 %. Le ramasse-miettes se comporte de manière moins erratique en ce qui concerne l'assistance des goroutines dans certaines circonstances. Go 1.20 ajoute un nouveau paquetcontenant des API pour écrire des données de profil de couverture au moment de l'exécution à partir de programmes longs et/ou de programmes serveurs qui ne se terminent pas parGo 1.20 ajoute le support de PGO (profile-guided optimization). PGO permet à la chaîne d'outils d'effectuer des optimisations spécifiques à l'application et à la charge de travail sur la base des informations de profil d'exécution. Actuellement, le compilateur prend en charge les profils CPU, qui peuvent être collectés par les moyens habituels, tels que les paquetsou. Pour activer PGO, passez le chemin d'un fichier de profilvia l'option. Go 1.20 utilise PGO pour mettre en ligne de manière plus agressive les fonctions aux endroits où les appels sont importants.Les benchmarks pour un ensemble représentatif de programmes Go montrent que l'activation de PGO améliore les performances d'environ 3 à 4 %. Voir le guide d'utilisation de PGO pour une documentation détaillée. L'équipe prévoit d'ajouter d'autres optimisations guidées par le profil dans les prochaines versions. Notez que PGO est un aperçu, donc veuillez l'utiliser avec la prudence appropriée.Sous Linux, l'éditeur de liens sélectionne maintenant l'interpréteur dynamique pourouau moment de la liaison. Sous Windows, l'éditeur de liens Go supporte maintenant les chaînes d'outils C modernes basées sur LLVM. Go 1.20 utilise les préfixesetpour les symboles générés par le compilateur plutôt queetCela permet d'éviter toute confusion pour les paquets utilisateurs dont le nom commence par. Le paquetcomprend cette nouvelle convention de dénomination pour les binaires construits avec Go 1.20 et plus.Go 1.20 ajoute un nouveau paquetpour fournir un support explicite pour les échanges de clés Elliptic Curve Diffie-Hellman sur les courbes NIST et Curve25519. Les programmes devraient utiliserau lieu de la fonctionnalité de bas niveau depour ECDH, et des modules tiers pour des cas d'utilisation plus avancés.Go 1.20 étend la prise en charge de l'encapsulation des erreurs pour permettre à une erreur d'envelopper plusieurs autres erreurs. Une erreurpeut envelopper plus d'une erreur en fournissant une méthodequi renvoie une. Les fonctionsetont été mises à jour pour inspecter les erreurs enveloppées plusieurs fois.La fonctionprend désormais en charge les occurrences multiples du verbe de format, ce qui lui permet de renvoyer une erreur qui englobe tous les opérandes de cette erreur. La nouvelle fonctionrenvoie une erreur enveloppant une liste d'erreurs.Source : Go 1.20 Que pensez-vous des nouveautés introduits par Go 1.2 ?