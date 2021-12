Prise en charge de la programmation générique par Go





Comme annoncé il y a environ un mois, l'équipe Go a commencé à tester le support des génériques dans Go 1.18 Beta 1, publié mardi. Cette fonctionnalité était très attendue par les utilisateurs du langage. En effet, sans la prise en charge de la programmation générique, les bibliothèques et les applications fonctionnelles de Go sont forcées de suivre l'une des deux voies suivantes : sécurité du type + spécificité du cas d'utilisation ou non-sécurité du type + agnostic du cas d'utilisation. Maintenant, l'introduction des génériques dans le langage permettra de nouvelles sortes de solutions de programmation fonctionnelle en Go.Rappelons que la généricité (ou programmation générique) consiste à définir des algorithmes identiques opérant sur des données de types différents. On définit de cette façon des procédures ou des types entiers génériques. On pourrait ainsi programmer une pile, ou une procédure qui prend l'élément supérieur de la pile, indépendamment du type de données contenues. Le type de données réel n'est indiqué que lors de l'appel de la fonction. Il est également possible de définir une structure de données qui stocke des valeurs de n'importe quel type, le type réel à stocker n'étant indiqué que lors de la création d'une instance de la structure de données.C'est donc une forme de polymorphisme, le « polymorphisme de type » dit aussi « paramétrage de type » : en effet, le type de donnée général (abstrait) apparaît comme un paramètre des algorithmes définis, avec la particularité que ce paramètre-là est un type. C'est un concept important pour un langage de haut niveau, car celui-ci permet d'écrire des algorithmes généraux opérant sur toute une série de types : la généricité augmente donc le niveau d'abstraction des programmes écrits dans un langage qui possède cette fonctionnalité. Divers mécanismes ont été conçus pour permettre la programmation générique dans Go 1.18.Toutefois, l'équipe demande de la prudence lors du test de ce nouveau mode de fonctionnement, car les génériques ne faisaient pas partie du langage de programmation jusqu'à présent. Un guide devrait aider les développeurs à faire leurs premiers pas. De plus, une vidéo (ci-dessous) de la GopherCon de la semaine dernière présente cette nouveauté.Go 1.18 Beta 1 apporte également le support pour l'écriture de tests basés sur le fuzzing. Cela devrait permettre de détecter plus facilement les entrées automatiques qui font planter les programmes ou qui renvoient des réponses non valides. En outre, l'équipe de développement introduit un nouveau mode d'espace de travail Go qui devrait permettre aux développeurs de travailler avec plusieurs modules Go en même temps, ce qui semble être particulièrement important pour les grands projets.Une autre nouveauté est la commande, qui devrait à l'avenir enregistrer les détails de la construction, comme les indicateurs de compilation. Ainsi, un programme peut demander ses propres informations de construction avec, mais aussi les lire à partir d'autres fichiers binaires avec le nouveau paquet. Selon l'équipe, ce nouveau fonctionnement est destiné à servir de base à tout outil qui doit créer une facture logicielle (SBOM) pour les fichiers binaires Go.En outre, plus tôt cette année, Go 1.17 a ajouté une nouvelle convention d'appel basée sur les registres pour accélérer le code Go sur les systèmes x86-64. Go 1.18 Beta 1 étend cette fonctionnalité aux systèmes ARM64 et PPC64, ce qui permet d'accélérer le code jusqu'à 20 %. Les autres changements plus visibles dans Go 1.18 Beta 1 sont :En sus, l'équipe note que l'implémentation actuelle des génériques présente les limitations suivantes :Le compilateur signale maintenant correctement les erreurs déclarées, mais non utilisées pour les variables qui sont définies à l'intérieur d'un littéral de fonction, et qui ne sont jamais utilisées. Avant Go 1.18, le compilateur ne signalait pas d'erreur dans de tels cas. Ceci corrige le problème du compilateur qui existait depuis longtemps. À la suite de ce changement, des programmes (éventuellement incorrects) peuvent ne plus compiler. Selon l'équipe, la correction nécessaire est simple : « corrigez le programme s'il était en fait incorrect, ou utiliser la variable incriminée, par exemple en l'assignant à l'identifiant vide _ ».Commea toujours signalé cette erreur, le nombre de programmes affectés est probablement très faible. Par ailleurs, le compilateur signale désormais un dépassement de capacité lors du passage d'une expression constante rune telle quecomme argument aux fonctions prédéclaréeset, ce qui est cohérent avec le comportement des fonctions définies par l'utilisateur. Avant Go 1.18, le compilateur ne signalait pas d'erreur dans de tels cas, mais acceptait silencieusement de tels arguments constants s'ils rentraient dans unEn conséquence de ce changement, les programmes (éventuellement incorrects) peuvent ne plus compiler. La correction nécessaire est simple : « corrigez le programme s'il était en fait incorrect, ou convertir explicitement l'argument incriminé au type correct ». Commea toujours signalé cette erreur, le nombre de programmes affectés est probablement très faible.Source : Go 1.18 Beta 1