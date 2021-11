Changements dans le langage

func example ( ) { type T1 struct { X int `json:"foo"` } type T2 struct { X int `json:"bar"` } var v1 T1 var v2 T2 v1 = T1 ( v2 ) // now legal }

Outils

Performance

Ports

Go 1.18 sera une version importante du langage de programmation qui contiendra des fonctionnalités majeures qui m'enthousiasment. La prochaine version est prévue pour début 2022. La première bêta devrait sortir dans un mois. Voici, ci-dessous, certaines des nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles.Lors de la conversion explicite d'une valeur d'un type struct à un autre, à partir de Go 1.8, les balises sont ignorées. Ainsi, deux structures qui ne diffèrent que par leurs balises peuvent être converties de l'une à l'autre :La spécification du langage exige désormais que les implémentations prennent en charge les exposants jusqu'à 16 bits dans les constantes à virgule flottante. Cela n'affecte pas les compilateursou, qui supportent toujours les exposants de 32 bits.Go 1.18 ajoute le support des MIPS 32 bits, met à jour le back-end du compilateur pour générer un code plus efficace, réduit les pauses GC en éliminant le rescanning de la pile, ajoute le support Push HTTP/2, ajoute l'arrêt gracieux HTTP, ajoute plus de support contextuel, permet de profiler les mutex, et simplifie le tri des tranches. Le nouveau paquetajoute un nouveau type d'adresse IP, qui présente de nombreux avantages par rapport au type. Go 1.7 a introduit un nouveau back-end de compilation pour les systèmes x86 64 bits.Dans Go 1.8, ce back-end a été développé davantage et est maintenant utilisé pour toutes les architectures. Le nouveau back-end, basé sur la forme d'affectation unique statique (SSA), génère un code plus compact et plus efficace et fournit une meilleure plateforme pour les optimisations telles que l'élimination des contrôles de limites. Le nouveau back-end réduit le temps CPU requis par nos programmes de référence de 20 à 30 % sur les systèmes ARM 32 bits. Pour les systèmes x86 64 bits, qui utilisaient déjà le back-end SSA dans Go 1.7, les gains sont plus modestes. Les autres architectures verront probablement des améliorations plus proches des chiffres de l'ARM 32 bits.L'indicateur de compilation temporaireintroduit dans Go 1.7 pour désactiver le nouveau back-end a été supprimé dans Go 1.8. En plus d'activer le nouveau back-end du compilateur pour tous les systèmes, Go 1.8 introduit également un nouveau front-end du compilateur. Le nouveau front-end du compilateur ne devrait pas être perceptible pour les utilisateurs, mais il constitue la base des futurs travaux sur les performances. Le compilateur et l'éditeur de liens ont été optimisés et s'exécutent plus rapidement dans cette version que dans Go 1.7. Par rapport à la version précédente, Go 1.8 est environ 15 % plus rapide.L'outil yacc (précédemment disponible en exécutant "go tool yacc") a été supprimé. Depuis Go 1.7, il n'était plus utilisé par le compilateur Go. Il a été déplacé dans le dépôt "tools" et est maintenant disponible à golang.org/x/tools/cmd/goyacc.L'outil fix a un nouveau fix "context" pour changer les importations de "golang.org/x/net/context" à "context".L'outil pprof peut maintenant profiler les serveurs TLS et sauter la validation des certificats en utilisant le schéma d'URL "https+insecure". La sortie de callgrind a maintenant une granularité au niveau des instructions.L'outil de trace a un nouveau drapeau -pprof pour produire des profils de blocage et de latence compatibles avec pprof à partir d'une trace d'exécution. Les événements de collecte d'ordures sont maintenant affichés plus clairement dans le visualiseur de trace d'exécution. L'activité de collecte d'ordures est affichée sur sa propre ligne et les goroutines d'aide GC sont annotées avec leurs rôles.Vet est plus strict à certains égards et plus lâche là où il causait auparavant des faux positifs. Vet vérifie désormais la copie d'un tableau de verrous, les balises de champ de structure JSON et XML en double, les balises de structure non séparées par des espaces, les appels différés à HTTP Response.Body.Close avant de vérifier les erreurs, et les arguments indexés dans Printf. Il améliore également les vérifications existantes.L'outil Go mémorise désormais la valeur de la variable d'environnement CGO_ENABLED définie dans make.bash et l'applique par défaut à toutes les compilations futures afin de résoudre le problème #12808. Lors de la compilation native, il est rarement nécessaire de définir explicitement la variable d'environnement CGO_ENABLED car make.bash détectera automatiquement le paramètre correct. La principale raison de définir explicitement la variable d'environnement CGO_ENABLED est lorsque votre environnement supporte cgo, mais que vous ne voulez pas explicitement ce support, dans ce cas, définissez CGO_ENABLED=0 pendant make.bash ou all.bash.La variable d'environnement PKG_CONFIG peut maintenant être utilisée pour définir le programme à exécuter pour gérer les directives #cgo pkg-config. Le défaut est pkg-config, le programme toujours utilisé par les versions précédentes. Ceci a pour but de faciliter la compilation croisée du code cgo.L'outil cgo supporte maintenant une option -srcdir, qui est utilisée par la commande go.Si le code cgo appelle C.malloc, et que malloc renvoie NULL, le programme se plante maintenant avec une erreur de mémoire insuffisante. C.malloc ne retournera jamais NULL. Contrairement à la plupart des fonctions C, C.malloc ne peut pas être utilisée dans une forme à deux résultats retournant une valeur errno.Si cgo est utilisé pour appeler une fonction C passant un pointeur vers une union C, et si l'union C peut contenir des valeurs de pointeurs, et si la vérification des pointeurs cgo est activée (comme par défaut), la valeur de l'union est maintenant vérifiée pour les pointeurs Go.En raison de l'alignement du calendrier semestriel de publication de Go avec le calendrier annuel de publication de GCC, la version 6 de GCC contient la version Go 1.6.1 de gccgo. Nous espérons que la prochaine version, GCC 7, contiendra la version Go 1.8 de gccgo.Comme toujours, les changements sont si généraux et variés qu'il est difficile de faire des déclarations précises sur les performances. La plupart des programmes devraient s'exécuter un peu plus rapidement, grâce à l'accélération du ramasse-miettes et aux optimisations de la bibliothèque standard.Des optimisations ont été apportées aux implémentations dans les domaines suivants :Les pauses du Garbage Collector devraient être significativement plus courtes qu'elles ne l'étaient dans Go 1.7, généralement en dessous de 100 microsecondes et souvent aussi bas que 10 microsecondes. Voir le document sur l'élimination du re-scanning de la pile "stop-the-world" pour plus de détails. Il reste encore du travail pour Go 1.9.L'overhead des appels de fonction différés a été réduit de moitié environ.L'overhead des appels de Go vers C a été réduit de moitié environ.Go supporte maintenant le MIPS 32 bits sous Linux pour les machines big-endian (linux/mips) et little-endian (linux/mipsle) qui implémentent le jeu d'instructions MIPS32r1 avec émulation FPU ou FPU du noyau. Notez que beaucoup de routeurs courants basés sur MIPS n'ont pas de FPU et ont un firmware qui n'active pas l'émulation FPU du noyau ; Go ne fonctionnera pas sur de telles machines.Sous DragonFly BSD, Go requiert maintenant DragonFly 4.4.4 ou plus.Sur OpenBSD, Go requiert maintenant OpenBSD 5.9 ou plus récent.Le support réseau du portage Plan 9 est maintenant beaucoup plus complet et correspond au comportement d'Unix et de Windows en ce qui concerne les délais et les annulations. Pour les exigences du noyau de Plan 9, voir la page wiki de Plan 9.Go 1.8 ne supporte désormais que OS X 10.8 ou plus. C'est probablement la dernière version de Go à supporter 10.8. La compilation de Go ou l'exécution de binaires sur des versions plus anciennes d'OS X n'a pas été testée.Go 1.8 sera la dernière version à supporter Linux sur les processeurs ARMv5E et ARMv6 : Go 1.9 nécessitera probablement l'ARMv6K (tel que trouvé dans le Raspberry Pi 1) ou plus. Pour identifier si un système Linux est ARMv6K ou ultérieur, exécutez "go tool dist -check-armv6k" (pour faciliter les tests, il est également possible de simplement copier la commande dist sur le système sans installer une copie complète de Go 1.8) et si le programme se termine avec la sortie "ARMv6K supported." alors le système implémente ARMv6K ou ultérieur. Go sur les systèmes ARM non-Linux requiert déjà ARMv6K ou plus.Source : SEBASTIAN HOLSTEIN Quel est votre avis sur le sujet ?