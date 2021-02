La prise en charge

Go est un langage de programmation open source, développé par Google, qui facilite le développement de logiciels simples, fiables et efficaces. En raison de sa simplicité, il est utilisé aussi bien pour développer des applications, écrire des scripts pour de grands systèmes. Cette simplicité est nécessaire aussi pour assurer la maintenance et l'évolution des programmes sur plusieurs générations de développeurs.S'il vise aussi la rapidité d'exécution, indispensable à la programmation système, il considère le multithreading comme le moyen le plus robuste d'assurer sur les processeurs actuels, cette rapidité tout en rendant la maintenance facile par séparation de tâches simples exécutées indépendamment. Cette conception permet également le fonctionnement sans réécriture sur des architectures multicœurs en exploitant immédiatement l'augmentation de puissance correspondante.Matt Pearring, responsable marketing et Dmitri Shuralyov, Ingénier logiciel chez Google ont annoncé la disponibilité de Go 1.16. Passons en revue quelques nouveautés et améliorations.Go 1.16 apporte la prise en charge de l'architecture ARM 64 bits sur macOS avec. À l’exemple de la prise en charge de darwin/amd64, la prise en charge darwin/ arm64 prend en charge les modes cgo, en liaison interne et externe, c-archive, c-shared et pie. Le portage iOS, qui était auparavant darwin/arm64, a été renommé ios/arm64.implique la balise de construction darwin, à l’exemple de GOOS=android qui implique la balise de construction linux. Selon Matt Pearring et Dmitri Shuralyov, ce changement devrait être transparent pour toute personne utilisant gomobile pour développer des applications iOS.Go 1.16 ajoute un port ios/amd64, qui cible le simulateur iOS fonctionnant sur macOS basé sur AMD64. Auparavant, cela était pris en charge de manière non officielle via darwin/amd64 avec le jeu de balises de construction ios. Voir aussi misc/ios /README pour plus de détails sur la création de programmes pour iOS et le simulateur iOS.Go prend désormais en charge l'architecture ARM 64 bits sur NetBSD et l'architecture MIPS64 sur OpenBSD. Pour assurer une compatibilité avec les futures versions d'OpenBSD, en particulier, OpenBSD 6.9 et les suivantes, les appels système sont maintenant effectués via libc sur les architectures 64-bit x86 et 64-bit ARM sous OpenBSD, au lieu d'utiliser directement l'instructioncomme annoncé dans les notes de version de Go 1.15, Go 1.16 supprime le support de la compilation en mode x87 (GO386=387). La prise en charge des processeurs non SSE2 est désormais disponible en utilisant le mode soft float (GO386=softfloat). Les responsables du développement de Go invitent les développeurs qui utilisent des processeurs non-SSE2 à remplacer GO386=387 par GO386=softfloat.le portage de linux/riscv64 supporte désormais cgo et -buildmode=pie. Cette version inclut également des optimisations de performance et des améliorations de génération de code pour RISC-V.l'outil cgo ne traduit plus les champs binaires des structuresen champs de structures Go, même si leur taille peut être représentée dans Go. L'ordre dans lequel les champs binairesapparaissent en mémoire dépend de l'implémentation.avec Go 1.16, l'outil vet avertit des appels erronés de de la methode. Il avertit également des appels aux méthodesetlors des testsou. Les appels à ces méthodes arrêtent l'exécution de la routine go créé et non la fonctionou. Ainsi, ces méthodes doivent donc être appelées par la routine go qui exécute la fonction de test ou de benchmark.le mode "compatibilité avec les modules" est activé par défaut, que le fichier go.mod soit présent ou non dans le répertoire de travail courant ou dans un répertoire parent. Plus précisément, la variable d'environnement GO111MODULE est désormais activée par défaut. Pour revenir au comportement précédent, GO111MODULE doit être défini sur. Les commandes de construction comme go build et go test ne modifient plus go.mod et go.sum par défaut. Au lieu de cela, elles signalent une erreur si une exigence de module ou une somme de contrôle doit être ajoutée ou mise à jour. Les exigences et les sommes des modules peuvent être ajustées avec go mod tidy ou go get.Avec Go 1.16,accepte les arguments avec des suffixes de version. Ce qui permet à la commande go install de construire et installer les paquets en mode ‘’compatibilité avec les modules ", en ignorant le fichierdans le répertoire courant ou dans tout répertoire parent, s'il y en a un. Ceci est utile pour installer des exécutables sans affecter les dépendances du module principal.Les directives depeuvent désormais être utilisées dans un fichierpour indiquer que certaines versions publiées du module ne doivent pas être utilisées par d'autres modules. L'auteur d'un module peut rétracter une version après la découverte d'un problème grave ou si la version a été publiée involontairement. Les sous-commandesetacceptent désormais le paramètre -e, qui indique de continuer malgré les erreurs de résolution des paquets manquants. La commande go ignore désormais les exigences des versions de module exclues par des directivesdans le module principal.la commandepermet maintenant d'inclure des fichiers statiques et des arborescences de fichiers dans l'exécutable final, en utilisant la nouvelle directivelors de l'utilisation de, un test qui appellependant l'exécution d'une fonction de test sera désormais considéré comme un échec. Cela permettra de détecter les cas dans lesquels un test appelle un code qui appelleet arrête ainsi l'exécution de tous les futurs tests. Si une fonction TestMain appelle, elle est toujours considérée comme un test réussi. La commande go test signale une erreur lorsque les paramètres -c ou -i sont associés à des paramètres inconnus. Lorsque les paramètres -c ou -i sont utilisés, les tests ne sont pas exécutés.Le nouveau paquetintroduit une interface stable pour la lecture des métriques définies par l'implémentation dans l’environnement d’exécution de Go. Il remplace les fonctions existantes comme runtime.ReadMemStats et debug.GCStats et est beaucoup plus général et efficace. Le paramétrage de la variable d'environnement GODEBUG àfait maintenant que le runtime émet une seule ligne d'erreur standard pour chaque paquet init, résumant son temps d'exécution et l’allocation mémoire.Sous Linux, l’environnement d'exécution par défaut permet maintenant de libérer rapidement de la mémoire pour le système d'exploitation (en utilisant MADV_DONTNEED), cela signifie que les statistiques de mémoire au niveau des processus telles que RSS reflèteront plus précisément la quantité de mémoire physique utilisée par les processus Go. Les systèmes qui utilisent actuellement GODEBUG=pour améliorer le comportement de surveillance de la mémoire n'ont plus besoin de définir cette variable d'environnement.La dernière version de Go, la version 1.16, arrive six mois après la version 1.15 . La plupart des changements apportés concernent la mise en œuvre de la chaîne d'outils, de l'exécutable et des bibliothèques. Google affirme que cette version maintient la promesse de compatibilité de Go 1. Notons que Go 1.16 nécessite l'utilisation de modules Go par défaut, selon un sondage réalisé en 2020 par Google pour Go, 96 % des développeurs Go auraient délaissé un autre langage pour se mettre à Go. Rob Pike, l’un des trois créateurs du langage, a déclaré à propos des développeurs inexpérimentés : « ils ne sont pas capables de comprendre un langage brillant, mais nous voulons les amener à réaliser de bons programmes. Ainsi, le langage que nous leur offrons doit être facile à comprendre et facile à adopter ».Source : Go blog Que pensez-vous de la version 1.16 de Go ?Quels sont les changements qui captivent votre attention ?