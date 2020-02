La version 1.14 de Go est disponible avec une amélioration de performance

et compatible avec la version précédente

L’équipe de Go avait annoncé, mardi dernier, la sortie de Go 1.14, une nouvelle version du langage de programmation open source développé par Google. Comme promise, cette sortie n’a pas dépassé le mois de février, et Go Team n’a pas manqué de remercier tous ceux qui ont bien voulu contribuer à la conception de cette version, que ce soit à travers des commentaires fournis à cet effet et éventuellement par une participation au test de la version bêta, ou bien en émettant des codes, en signalant des bugs, et en envoyant des feedbacks. Google présente ainsi Go 1.14 comme une version stable grâce à ces contributions.Il faut dire que ce moment de vérité est tant attendu de la communauté des développeurs familiers de ce langage dont la première version a vu le jour en novembre 2009. Les nouveautés sont désormais au rendez-vous, dont la majeure partie est relative à l’implémentation des chaînes d’outils, du runtime, et des bibliothèques.L’équipe Go promet que la nouvelle version n’aura aucun problème de compatibilité avec la 1.13, sortie six mois plus tôt. Les utilisateurs sont alors encouragés à migrer vers les modules Go pour la gestion de dépendance. Les mots sont quelque peu pesés pour amortir les éventuelles imperfections pouvant être rencontrées, notamment en ce qui concerne la migration elle-même ; il y a lieu aussi d’anticiper l’évolution et l’amélioration future et continue de Golang.Une principale modification dans cette nouvelle version concerne la performance meilleure de Go 1.14 par rapport à la version précédente. En effet, les développeurs y verront certainement une amélioration des performances de la plupart des utilisations de la fonction defer qui ne devrait générer que très peu d'overhead par rapport à ce qu’il en est de l’appel direct de cette fonction.D’ailleurs, les threads ne devront plus être bloqués de façon indéfinie, comme c’est par exemple le cas auparavant avec une boucle sans appel de fonction, du fait que Go Scheduler fonctionne de manière à vérifier pendant un certain temps d’éventuelle exécution de l’actuel goroutine durant les appels de fonction avant de supprimer ce dernier du thread afin d’ouvrir l’espace pour permettre l’exécution de nouveaux goroutines. Cela impactera en termes de latence plus faible dans Go 1.14. Le runtime respecte désormais les limites allouées pour le CPU.Les utilisateurs trouveront une liste plus complète de ces principales nouveautés dans les notes de publication de Go 1.14. En outre, cette nouvelle version fonctionnera sur macOS 10.11 El Capitan, et prendra encore en charge les binaires 32 bits sur cette plateforme ; c’est peut-être la dernière version à prendre également en charge les binaires 32 bits sur d’autres plateformes telles que watchOS, iOS, iPadOS et tvOS.Jusqu’ici, Go Team s’efforce de maintenir le pari lancé par Rob Pike, l’un des trois créateurs de Golang, qui voulait que ce langage facilite et accélère la programmation à grande échelle. Les témoignages des nouveaux utilisateurs attirés par ce langage open source ne cessent de s’accumuler, assurant un avenir probablement plus brillant pour de nombreuses autres versions de Go.Sources : Go 1.14 Release Notes Quelle est votre appréciation personnelle de cette nouvelle version ? L'avez-vous déjà installée ?Quel est, selon vous, le positionnement de Go dans l'univers de la programmation ? Quelle perspective dessinez-vous pour Golang ?